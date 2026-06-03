Эвелина Бледанс заявила, что ее муж не платит алименты на особенного сына

— Помогает ли финансово? Ну, зачем мне помогать? Я сама всем помогу финансово! Он папа и с ребенком помогает. Вот в Дубай его сейчас возил. Он молодец. У всех свои задачи. У меня тоже все время разные задачи. Я сейчас занимаюсь фермерским хозяйством. Мне все надо, все интересно. Я должна успевать ездить на гастроли, сниматься и он запросто в эти моменты забирает Сему без всяких проблем. Это очень хорошая опция, которая дороже денег, — рассказала Эвелина Бледанс.