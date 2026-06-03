Эвелина Бледанс заявила, что ее муж не платит алименты на особенного сына

Актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин развелись почти десять лет назад. В интервью YouTube-каналу «Ваша Наташа» артистка рассказала, что бывший супруг почти не платит алименты на собственного сына Семена.
При этом она отметила, что бывшие супруги все еще поддерживают связь ради общего ребенка. Бледанс добавила, что Семен часто гостит у отца. По ее словам, сын очень сильно привязан к отцу и они очень похожи.
— Помогает ли финансово? Ну, зачем мне помогать? Я сама всем помогу финансово! Он папа и с ребенком помогает. Вот в Дубай его сейчас возил. Он молодец. У всех свои задачи. У меня тоже все время разные задачи. Я сейчас занимаюсь фермерским хозяйством. Мне все надо, все интересно. Я должна успевать ездить на гастроли, сниматься и он запросто в эти моменты забирает Сему без всяких проблем. Это очень хорошая опция, которая дороже денег, — рассказала Эвелина Бледанс.
Ранее известная телеведущая рассказала, что долгое время использует для похудения после праздников один метод. Она полностью исключает из своего рациона жирную и мучную пищу, а также майонез и различные соусы.
Также Бледанс призналась, что в последнее время ей все сложнее позволить себе полноценный отпуск из-за высокой загруженности.