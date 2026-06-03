В Красноярске готовят к посадке более 250 пальм и туй

Специалисты управления зеленого строительства начали подготовку экзотических растений к летнему сезону. На этой неделе из теплиц на открытый воздух вывезли пальмы и туи, которые вскоре украсят общественные пространства Красноярска. Как пояснили в пресс-службе УЗС, растениям необходимо время для адаптации к естественным погодным условиям перед размещением на городских улицах и площадях. Всего в этом сезоне в Красноярске планируют установить 123 пальмы и 131 тую. Монтаж растений начнется уже в ближайшее время. [caption id= «attachment_368192» align= «alignnone» width= «1156»] Фото: max.ru/id2466301060_gos[/caption] Кроме того, в городе продолжается высадка рассады. Цветы уже появились в сквере имени Дзержинского, на проспекте Мира и на улице Партизана Железняка, 36. В вазоны и специальные этажерки высадили петунию, также композиции дополнили горшечными растениями: колеусом, плющом, дихондрой и папоротником. В ведомстве отметили, что часть бутонов петунии пока не распустилась. На открытом воздухе растения постепенно раскроются, а высадка рассады в городе продолжится. Напомним, что накануне флорист рассказала красноярцам, как выбрать букет на выпускной.