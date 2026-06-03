В РАН объяснили, сможет ли робот научиться понимать человека

«Я могу понимать другого человека, он меня может понимать, а робот никогда вас не будет понимать. Он будет создавать видимость, имитировать, может быть. Но вы быстро поймете, что это имитация. Это всегда будет распознано», — сказал Лекторский РИА Новости.