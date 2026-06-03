В Иркутске стартовала Спартакиада пенсионеров

Как сообщает пресс-служба городской администрации, среди женщин до 70 лет включительно первое место заняла Татьяна Гингст («Победа») с результатом 41,20 секунды. «Серебро» у Надежды Магатыковой («Байкал») — 41,70 секунды. «Бронза» досталась Марине Старовойтовой («Серебро») — 43,29 секунды. У мужчин в той же возрастной категории быстрее всех оказался Алексей Кудреватых («Победа») — 32,91 секунды. Вторым финишировал Александр Калянин («Байкал») — 38,63 секунды. Третьим — Александр Колмагорцев («Серебро») — 47,19 секунды.