В Иркутске стартовала Спартакиада пенсионеров

Мероприятие проходит в рамках плана, посвященного дням воинской славы, памятным датам и работе с ветеранами. Первым этапом стали соревнования по плаванию в спортивном комплексе «Лидер».
В турнире приняли участие представители пяти команд: «Победа», «Байкал» (обе — Иркутское городское объединение ветеранов Великой Отечественной войны), «Серебро» и «Вымпел» (обе — Октябрьский совет ветеранов), а также сборная Союза пенсионеров.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, среди женщин до 70 лет включительно первое место заняла Татьяна Гингст («Победа») с результатом 41,20 секунды. «Серебро» у Надежды Магатыковой («Байкал») — 41,70 секунды. «Бронза» досталась Марине Старовойтовой («Серебро») — 43,29 секунды. У мужчин в той же возрастной категории быстрее всех оказался Алексей Кудреватых («Победа») — 32,91 секунды. Вторым финишировал Александр Калянин («Байкал») — 38,63 секунды. Третьим — Александр Колмагорцев («Серебро») — 47,19 секунды.
В категории старше 70 лет среди женщин победила Людмила Землякова (Союз пенсионеров) с результатом 2 минуты 00,74 секунды. У мужчин лучший результат показал Анатолий Дыдыкин (Союз пенсионеров) — 1 минута 07,87 секунды.
Сегодня команды встретятся на соревнованиях по настольному теннису.