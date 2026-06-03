Чемпион мира Бивол назвал классной идею боксерского поединка Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол назвал классной идею потенциального боксерского боя футболиста Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дзюба ранее неоднократно высказывал желание провести поединок по правилам бокса или ММА.
«Я считаю, что будет классно, если он побоксирует с кем-то, — сказал Бивол. — Главное, чтобы не пошло такое, что все подряд начали боксировать, кроме боксеров».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 11:00 мск.