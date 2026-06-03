Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели эвакуировали восемь человек из-за паводка на юге Красноярского края

Очередная волна половодья сформировалась в Красноярском крае. Одной из причин осложнения гидрологической обстановки стали обильные осадки. На юге региона эвакуированы несколько жителей.

Источник: "Российская газета"

Очередная волна половодья сформировалась в Красноярском крае. Одной из причин осложнения гидрологической обстановки стали обильные осадки. На юге региона эвакуированы несколько жителей.

В Курагинском округе 2 июня повысился уровень воды в реке Туба. Она подтопила ряд приусадебных участков и один дом в населенном пункте Усть-Шушь.

Спасатели обследовали местную дамбу и эвакуировали из поселка восемь человек. Они нашли приют в пункте временного размещения в окружном центре, сообщили в краевом госучреждении «Спасатель».

«Сохраняется выход воды на пойму на реках Енисей (в Дудинке и селе Караул), Кебеж (в районе села Григорьевка), Казыр (в одноименном поселке), Кизир (село Имисское), Амыл (село Верхний Кужебар), Мана (село Нарва), Анжа (село Агинское), Чулым (село Красный завод), Кеть (село Лосиноборское)», — проинформировали в региональном управлении МЧС.

По данным на 2 июня, в крае затоплены шесть жилых домов, три дачных домика, более сотни приусадебных участков и несколько участков автодорог.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше