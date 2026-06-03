Мэр Иркутска посетил фестиваль «Движения Первых» и наградил активистов и родителей

Как сообщает пресс-служба мэрии, фестиваль дал официальный старт летней кампании «Движения Первых» и просветительскому марафону «Иркутск. Первый», посвященному 365-летию города. На сцене представители детских лагерей с дневным пребыванием получили путевки-задания для участия в нем. Он продлится с 1 по 5 июня на площадках музеев, домов культуры и спортивных объектов и завершится 6 июня в День города, где «Движение Первых» развернет интерактивные пространства для жителей и гостей.