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Мэр Иркутска посетил фестиваль «Движения Первых» и наградил активистов и родителей

Иркутск, НИА-Байкал — 1 июня на острове Юность прошел большой фестиваль «Движения Первых», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Источник: НИА Байкал

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил мероприятие, пообщался с участниками и осмотрел интерактивные площадки вместе с руководителем регионального отделения «Движения Первых» Сергеем Перфильевым, активистами и вожатыми.

Для гостей фестиваля работали десятки мастер-классов под открытым небом. Свои проекты представили научное, спортивное, творческое, волонтёрское, юннатское, патриотическое, медийное и студенческое сообщества, а также семейное объединение «Родные-Любимые». Команды юных инспекторов дорожного движения совместно с ГИБДД показали себя вместе с выставкой ретроавтомобилей. Российское общество «Знание» организовало образовательную площадку с лекциями и викторинами, медиашкола «Телешко» провела мастер-класс, а участники программы «Герои Приангарья» выступили в формате открытого диалога.

Мэр вручил благодарственные грамоты 10 семьям, которые воспитали в своих детях патриотизм, гражданственность, доброжелательность и стремление к знаниям.

«Иркутское отделение “Движения Первых” сегодня насчитывает более 45 тысяч активистов, которые участвуют в городских мероприятиях и организуют свои, занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков, являясь их наставниками. Ребята, именно вы помогаете своим сверстникам раскрыть способности, сформировать активную гражданскую позицию. Вы — гордость Иркутска и Прибайкалья, за вами — будущее», — подчеркнул Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, фестиваль дал официальный старт летней кампании «Движения Первых» и просветительскому марафону «Иркутск. Первый», посвященному 365-летию города. На сцене представители детских лагерей с дневным пребыванием получили путевки-задания для участия в нем. Он продлится с 1 по 5 июня на площадках музеев, домов культуры и спортивных объектов и завершится 6 июня в День города, где «Движение Первых» развернет интерактивные пространства для жителей и гостей.