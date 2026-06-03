«Вегас» выиграл стартовый матч финала плей-офф НХЛ. Барбашев забросил шайбу

Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.