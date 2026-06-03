«Вегас» выиграл стартовый матч финала плей-офф НХЛ. Барбашев забросил шайбу

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. «Вегас» в гостях со счетом 5:4 обыграл «Каролину» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (14-я минута), Иван Барбашев (21), Вильям Карлссон (25), Бретт Хауден (42) и Томаш Гертл (57). У проигравших отличились Николай Элерс (1, 13), Джордан Стаал (33) и Шейн Гостисбеер (52). Хауден, забивший 11-й гол в текущем розыгрыше плей-офф, единолично занял первое место в списке лучших снайперов турнира, обойдя российского форварда «Вегаса» Павла Дорфоеева.
Барбашев первым из россиян отличился в стартовавшей финальной серии. Его соотечественники не сделали результативных действий. За «Каролину» выступают защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса». Следующий матч вновь пройдет на домашнем льду «Каролины». Он состоится в ночь на 5 июня по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда обыграла «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первом месте Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф команда поочередно победила «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).
Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.