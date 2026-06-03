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Названо самое дорогое отельное бронирование в мае среди россиян

РИА Новости: самый дорогой отель в мае обошелся россиянам в 290 тыс рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самое дорогое отельное бронирование в мае среди российских туристов было зафиксировано в городе Клин, где трехдневное проживание для семьи из трех человек обошлось в 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Внутри страны самым дорогим стал заказ в городе Клин. За три ночи в пятизвездочном отеле подмосковного города семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) заплатила 290 тысяч рублей», — выяснили аналитики, изучив данные о бронированиях гостиниц в мае 2026 года.

При этом второе место среди самых дорогих майских отельных бронирований заняла Москва. Здесь четверо гостей забронировали пятизвездочную гостиницу на 4 ночи за 236 тысяч рублей. Помимо этого, трое человек забронировали пятизвездочный отель на 4 дня в Самаре за 188 тысяч.

Отмечается, что отдых в Казани на 3 ночи в мае для шести человек в четырехзвездочной гостинице обошелся в 187 тысяч рублей. «Шесть ночей в четырехзвездочном отеле в селе Алтая обошелся двум туристам в 185 тысяч рублей», — заключили аналитики.