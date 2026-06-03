Названо самое дорогое отельное бронирование в мае среди россиян

Отмечается, что отдых в Казани на 3 ночи в мае для шести человек в четырехзвездочной гостинице обошелся в 187 тысяч рублей. «Шесть ночей в четырехзвездочном отеле в селе Алтая обошелся двум туристам в 185 тысяч рублей», — заключили аналитики.