Адвокат сказала про матпомощь белорусским пенсионерам от бывшего работодателя

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук сказала про материальную помощь белорусским пенсионерам от бывшего работодателя. Подробности сообщает aif.by.
Как поясняет адвокат, предприятие не всегда обязано выплачивать материальную помощь бывшим сотрудникам-пенсионерам. Указанные выплаты (суммы, основания, порядок осуществления) прописаны в локальных актах работодателя. А общей обязанности выплачивать матпомощь всем пенсионерам на законодательном уровне нет.
— Выплата материальной помощи пенсионерам часто регулируется отраслевыми соглашениями между ведомствами и профсоюзами, — уточнила Кристина Якута-Марчук.
К примеру, в Министерстве связи и информатизации действует тарифное соглашение на 2025−2027 года. Документ предусматривает право на поддержку неработающих пенсионеров отрасли.
Чтобы понять, положена ли белорусам выплата, следует обратиться в бывшему работодателю и уточнить, предусматривается ли материальная помощь локальными документами или же отраслевым соглашением.
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