Адвокат сказала про матпомощь белорусским пенсионерам от бывшего работодателя

Как поясняет адвокат, предприятие не всегда обязано выплачивать материальную помощь бывшим сотрудникам-пенсионерам. Указанные выплаты (суммы, основания, порядок осуществления) прописаны в локальных актах работодателя. А общей обязанности выплачивать матпомощь всем пенсионерам на законодательном уровне нет.