Депутат Миронов: Нужно установить плату ухаживающим за пенсионером старше 80 лет

По его словам, многие пожилые люди страдают хроническими заболеваниями и сталкиваются с ростом цен на медикаменты. Также политик призвал ограничить торговую наценку на жизненно необходимые препараты и напомнил о ранее внесенном законопроекте, предусматривающем запрет на повышение цен на такие лекарства как минимум до 2027 года, передает Lenta.ru.