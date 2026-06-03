Депутат Миронов: Нужно установить плату ухаживающим за пенсионером старше 80 лет

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о компенсации расходов на лекарства для пенсионеров с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Авторы инициативы предлагают возмещать полную стоимость препаратов, приобретенных по назначению врача.
Председатель партии Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки может затронуть большинство пожилых граждан страны. По данным Социального фонда, на 1 апреля 2026 года в России проживали более 40,4 миллиона пенсионеров.
— Предлагаем ввести новый вид господдержки — компенсировать пенсионерам полную стоимость лекарств, купленных по назначению врача. Такую помощь должны получать пенсионеры с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания, а с учетом нынешних пенсий — это подавляющее большинство граждан преклонного возраста, — сообщил Миронов.
По его словам, многие пожилые люди страдают хроническими заболеваниями и сталкиваются с ростом цен на медикаменты. Также политик призвал ограничить торговую наценку на жизненно необходимые препараты и напомнил о ранее внесенном законопроекте, предусматривающем запрет на повышение цен на такие лекарства как минимум до 2027 года, передает Lenta.ru.
Ранее Сергей Миронов и депутат Государственной думы Яна Лантратова обратились к главе Министерства строительства Иреку Файзуллину с предложением компенсировать одиноким пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, расходы на коммунальные услуги.