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В ночь на 3 июня на севере Ростовской области отразили атаку БПЛА

Вражеские дроны уничтожили в Миллеровском районе Ростовской области в ночь на 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 3 июня, Ростовская область подверглась атаке вражеских БПЛА, в результате которой силами ПВО были уничтожены несколько беспилотников. Об этом рано утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем канае в МАХ.

По его словам, дроны сбили в Миллеровском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется.

Глава региона предупредил: опасность атак беспилотников сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.

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