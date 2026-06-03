Специалисты сказали, почему тяжело нажимаются кнопки открытия дверей в минском транспорте. Об этом сообщил телеканал СТВ.
Уже известно, что кнопки открытия дверей планируют оставить в минском транспорте. Они помогают сохранять микроклимат в салоне, а еще снижают износ дверей, которые не открываются на остановках, где нет пассажиров. Правда, на то, что кнопки не реагируют на легкое касание и нажимаются достаточно тяжело, жалуются горожане — пассажиры наземного транспорта. Но транспортники столицы Беларуси ссылаются на особенности конструкции, которая защищает от случайных срабатываний — например, на остановках.
«Автобус стоит, система активна, но если случайно задеть кнопку рукой или опереться — дверь останется закрытой. Электроника требует четкого точечного нажатия. Так что случайные срабатывания в толпе полностью исключены», — привели пример в эфире.
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