Племянник Криштиану Роналду подписал контракт с португальской «Виторией»

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Диниш Перейра, племянник пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, подписал первый профессиональный контракт, став футболистом португальского клуба «Витория». Об этом в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщила мать 16 летнего игрока, сестра Роналду Катя Авейру.
«В 16 лет ты подписываешь первый профессиональный контракт, — написал она. — Это была твоя мечта, и я была рядом с тобой все это время. Были слезы, жертвы, падения и победы. Никто не сможет отнять у нас этот путь. Теперь будущее за тобой. Лети вперед и продолжай бороться с той же смелостью как и всегда. Я невероятно горжусь тобой, сын».
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».