Племянник Криштиану Роналду подписал контракт с португальской «Виторией»

«В 16 лет ты подписываешь первый профессиональный контракт, — написал она. — Это была твоя мечта, и я была рядом с тобой все это время. Были слезы, жертвы, падения и победы. Никто не сможет отнять у нас этот путь. Теперь будущее за тобой. Лети вперед и продолжай бороться с той же смелостью как и всегда. Я невероятно горжусь тобой, сын».