Ростовский губернатор Юрий Слюсарь доложил о перехвате дронов на севере области

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, все дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Миллеровским районом. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил губернатор в своем заявлении.