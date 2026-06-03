Ростовский губернатор Юрий Слюсарь доложил о перехвате дронов на севере области

Подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотные летательные аппараты противника в северных районах Ростовской области в ночные часы 3 июня. Количество и последствия пока неизвестны.
Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, все дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Миллеровским районом. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил губернатор в своем заявлении.
Накануне, 2 июня, средства ПВО уничтожили свыше десятка вражеских беспилотников в небе над донским регионом. Предыдущая воздушная атака затронула Таганрог, а также территории Чертковского, Миллеровского, Тарасовского и Боковского муниципальных образований. Все цели, по заверениям властей, были успешно поражены силами противовоздушной обороны.