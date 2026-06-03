Между Ростовом и новыми территориями запустят три новых автобусных маршрута

До конца лета 2026 года в Ростовской области появятся два новых межрегиональных автобусных маршрута, связывающих регион с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.
Всего к 20 августа планируется запустить три новых маршрута между новыми регионами и соседними субъектами РФ. Два маршрута будут курсировать между Ростовской областью и ЛНР, а один маршрут свяжет Донецкую Народную Республику с Ростовской областью.
Кроме того, в рамках расширения межрегионального сообщения из ЛНР запустят автобусные рейсы в Краснодарский край, а из ДНР появятся новые маршруты в Республику Крым, Смоленскую область и Ставропольский край.
В министерстве подчеркнули, что запуск новых направлений призван повысить транспортную доступность и развить пассажирское сообщение между регионами.
На текущий момент в ДНР действует 328 межрегиональных автобусных маршрутов, в ЛНР — 325. Новые рейсы дополнят существующую транспортную сеть и расширят возможности для пассажирских перевозок.