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Между Ростовом и новыми территориями запустят три новых автобусных маршрута

Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

До конца лета 2026 года в Ростовской области появятся два новых межрегиональных автобусных маршрута, связывающих регион с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Всего к 20 августа планируется запустить три новых маршрута между новыми регионами и соседними субъектами РФ. Два маршрута будут курсировать между Ростовской областью и ЛНР, а один маршрут свяжет Донецкую Народную Республику с Ростовской областью.

Кроме того, в рамках расширения межрегионального сообщения из ЛНР запустят автобусные рейсы в Краснодарский край, а из ДНР появятся новые маршруты в Республику Крым, Смоленскую область и Ставропольский край.

В министерстве подчеркнули, что запуск новых направлений призван повысить транспортную доступность и развить пассажирское сообщение между регионами.

На текущий момент в ДНР действует 328 межрегиональных автобусных маршрутов, в ЛНР — 325. Новые рейсы дополнят существующую транспортную сеть и расширят возможности для пассажирских перевозок.

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