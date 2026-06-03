В Красноярске полицейские остановили неуправляемый автомобиль с водителем без сознания

Красноярские сотрудники ДПС оказали помощь пожилому водителю, потерявшему сознание. Ситуация была экстренной и могла закончиться трагедией.
Все случилось накануне рано утром, когда полицейские возвращались домой после службы на личном автомобиле. Проезжая по улице Копылова, они заметили иномарку, которая ехала задним ходом. Поравнявшись с машиной, инспекторы увидели, что за рулем находится мужчина, которому явно было плохо.
«Его тело сотрясали судороги, он был без сознания. Рядом сидела женщина, отчаянно пытавшаяся привести мужчину в чувство. Не теряя ни секунды, дорожные полицейские выбежали из своего автомобиля и оперативно остановили движущийся “Хендэ”, предотвратив возможную аварию. Затем они немедленно приступили к оказанию первой помощи, а также вызвали бригаду скорой. Благодаря своевременному прибытию медиков и профессиональным действиям сотрудников ДПС, пожилому мужчине была оказана необходимая помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей», — рассказали в полиции.
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