В Красноярске полицейские остановили неуправляемый автомобиль с водителем без сознания

«Его тело сотрясали судороги, он был без сознания. Рядом сидела женщина, отчаянно пытавшаяся привести мужчину в чувство. Не теряя ни секунды, дорожные полицейские выбежали из своего автомобиля и оперативно остановили движущийся “Хендэ”, предотвратив возможную аварию. Затем они немедленно приступили к оказанию первой помощи, а также вызвали бригаду скорой. Благодаря своевременному прибытию медиков и профессиональным действиям сотрудников ДПС, пожилому мужчине была оказана необходимая помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей», — рассказали в полиции.