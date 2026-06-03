Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Механик присвоил более 3 млн рублей благодаря махинациям с топливными картами в Хабаровском крае

44-летний уроженец села Новоникольск (Приморье) работал в Хабаровске механиком в сфере транспортных перевозок с апреля 2022 года по май 2023 года. Мужчина имел доступ к топливным картам, по которым заправлял частные автомобили водителям на заправках, получая от них оплату. Общий ущерб составил более 3,1 млн рублей, на банковские счета и имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное.

44-летний уроженец села Новоникольск (Приморье) работал в Хабаровске механиком в сфере транспортных перевозок с апреля 2022 года по май 2023 года. Мужчина имел доступ к топливным картам, по которым заправлял частные автомобили водителям на заправках, получая от них оплату. Общий ущерб составил более 3,1 млн рублей, на банковские счета и имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направлено в суд.