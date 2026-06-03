Под Омском вынужденно закроют ж/д переезд Стрела-Жатва: как объезжать

В официальной публикации поясняется, что участок станет недоступным более чем на неделю: в период с 5:00 3 июля до 19:00 10 июля 2026 года. На этот период предложен вариант объезда через железнодорожный переезд 55 км перегона Фадино-Стрела в поселке Луговом.