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Под Омском вынужденно закроют ж/д переезд Стрела-Жатва: как объезжать

Под Омском на неделю закрывают железнодорожный переезд.

Источник: SuperOmsk.ru

Администрация Карповского сельского округа Таврического района в среду, 3 июня 2026 года, обратилась к местным жителям с предупреждением о вынужденном закрытии железнодорожного переезда. Уточняется, что речь идет о 65 км перегона Стрела-Жатва в границах деревни Карповка.

В официальной публикации поясняется, что участок станет недоступным более чем на неделю: в период с 5:00 3 июля до 19:00 10 июля 2026 года. На этот период предложен вариант объезда через железнодорожный переезд 55 км перегона Фадино-Стрела в поселке Луговом.

Напомним, ранее стало известно о планах на ремонт в общей сложности 67 ж/д переездов (из 95 функционирующих в регионе) в 2026 году.