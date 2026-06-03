С 5 июня на улице Алеши Тимошенкова в Красноярске ограничат движение транспорта

В Красноярске с 5 июня временно ограничат движение транспорта на улице Алеши Тимошенкова. Это связано с ремонтом участка тепловой сети. На время ремонта перекроют полосы движения от здания № 79/3 по улице Алёши Тимошенкова до здания № 1а по улице 1-я Гипсовая. Также установят дорожные знаки «Движение запрещено» на участках от улицы Грунтовой до здания № 1а по улице 1-я Гипсовая и от здания № 77 до здания № 63 по улице Алёши Тимошенкова. Кроме того, для посадки и высадки пассажиров временно закроют остановки «Столовая», «Водокачка», «Поселок Водников» и «Аптека». На период работ оборудуют временный остановочный пункт общественного транспорта возле здания № 131 г по улице Алёши Тимошенкова. В мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 09:00 5 июня до 22:00 15 июля 2026 года. Напомним, что в Красноярске на несколько дней ограничат движение из-за праздника «Сибирский первоцвет».