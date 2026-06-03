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В Омске задерживается рейс в Санкт-Петербург

Над Ленинградской областью сбили полсотни беспилотников.

Источник: Om1 Омск

В Омске на два часа перенесли вылет в Санкт-Петербург. Борт должен был отправиться в Северную столицу в 8:45, теперь рейс перенесли на 11:00. Такая информация опубликована на онлайн-табло Омского аэропорта.

Около 6:30 по омскому времени в Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для безопасности пассажиров, сообщили в Росавиации.

По информации ТАСС, над Ленинградской областью сбили более 50 БПЛА. Число задержанных рейсов в Пулково превысило 20.

«В связи с временными ограничениями на полёты аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы. Пассажиры, ожидающие своих рейсов, обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами. Как только ограничения будут сняты, мы оперативно вернёмся к обслуживанию рейсов», — сообщили в аэропорту Санкт-Петербурга.

Актуальные данные можно уточнить несколькими способами: на онлайн-табло аэропорта, у представителей авиакомпании, через объявления по громкой связи, а также у сотрудников службы гостеприимства в терминале.

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