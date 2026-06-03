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Красноярских подростков приглашают на летние подработки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовала акция службы занятости для подростков, которые хотят поработать во время летних каникул и получить первый трудовой опыт.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовала акция службы занятости для подростков, которые хотят поработать во время летних каникул и получить первый трудовой опыт.

Школьников смогут принять на предприятия и в организации, где трудятся их родители. Рабочие места будут организованы с учетом возраста участников, требований охраны труда и действующего трудового законодательства. Подросткам предложат посильные виды занятости, не связанные с вредными или опасными условиями труда.

С ребятами заключат официальные договоры на временное трудоустройство. Помимо заработной платы от работодателя, участники программы получат дополнительную финансовую поддержку от службы занятости. В среднем общий доход за месяц может достигать 35 тыс. рублей.

Акция помогает школьникам познакомиться с различными профессиями, увидеть особенности работы предприятий изнутри и получить представление о будущей карьере. Кроме того, подростки смогут приобрести полезные навыки общения в коллективе, ответственности и самостоятельности.

Проект «Хочу как ты!» направлен также на формирование трудовых династий и укрепление связи между детьми и родителями. Он отвечает задачам, обозначенным губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках семейноцентричного подхода в региональной политике.

Работа по организации временной занятости подростков ведется в рамках национального проекта «Кадры», который направлен на развитие кадрового потенциала и поддержку профессионального самоопределения молодежи.