Красноярских подростков приглашают на летние подработки

Школьников смогут принять на предприятия и в организации, где трудятся их родители. Рабочие места будут организованы с учетом возраста участников, требований охраны труда и действующего трудового законодательства. Подросткам предложат посильные виды занятости, не связанные с вредными или опасными условиями труда.