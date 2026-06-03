Элерс забил быстрейший гол в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли за 50 лет

Элерсу удалось поразить ворота «Вегаса» на 25-й секунде. Быстрее него забивали только канадский нападающий «Торонто» Сид Смит (15) и канадский форвард «Филадельфии» Реджи Лич (21), которые поразили ворота «Монреаля» в финальных сериях в 1951 и 1976 годах соответственно.