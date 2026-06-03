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Элерс забил быстрейший гол в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли за 50 лет

Форвард отличился на 25-й секунде матча с «Вегасом».

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Датский нападающий «Каролины» Николай Элерс забросил самую быструю шайбу в стартовых матчах финальных серий плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за 50 лет.

Элерсу удалось поразить ворота «Вегаса» на 25-й секунде. Быстрее него забивали только канадский нападающий «Торонто» Сид Смит (15) и канадский форвард «Филадельфии» Реджи Лич (21), которые поразили ворота «Монреаля» в финальных сериях в 1951 и 1976 годах соответственно.

Ранее ТАСС сообщал, что «Каролина» проиграла «Вегасу» в стартовом матче финальной серии плей-офф НХЛ.