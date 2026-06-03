Мама испугалась, малыш вывалился из сумки: ураганный ветер чуть не разлучил семью кенгуру в Челябинском зоопарке

Кенгуру сидят в защищенном от ветра вольере, но налетевший вихрь все равно так испугал молодую самку Крошу, что у нее расслабились мышцы сумки. Наружу вывалился детеныш — совсем еще маленький и лысый. В таком возрасте кенгуренку вдали от матери тяжело, но вернуться в сумку малышу никак не удавалось.