Хабаровчане выбирают территорию для благоустройства по нацпроекту

В Хабаровске предлагают благоустроить одну из 10 территорий, в их числе семь скверов: по ул. Тихоокеанской — ул. Шелеста (с размещением стелы Кировского района); по ул. Мирной (в районе ул. Мирной, 12); от ул. Лермонтова до пер. Батарейного (с размещением памятника «Танк Т-34»); по ул. Санаторной; по ул. Волочаевской — ул. Блюхера; по ул. Карла Маркса (в районе поворота на ул. Краснодарскую); по ул. Краснореченской (в районе ул. Краснореченской, 14, 16, 18). В списке также Центральная алле парка «Динамо», площадь им. Максима Горького (пересечение ул. Жуковского и Энтузиастов); пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены».