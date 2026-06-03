Хабаровчане выбирают территорию для благоустройства по нацпроекту

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится ещё девять дней. Жители Хабаровского края могут сами выбрать, какие общественные пространства отремонтируют с использованием средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Хабаровчане могут отдать голоса за одну из 10 территорий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Голосование идет до 12 июня на сайте. Принять участие могут граждане старше 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги».
В Хабаровске предлагают благоустроить одну из 10 территорий, в их числе семь скверов: по ул. Тихоокеанской — ул. Шелеста (с размещением стелы Кировского района); по ул. Мирной (в районе ул. Мирной, 12); от ул. Лермонтова до пер. Батарейного (с размещением памятника «Танк Т-34»); по ул. Санаторной; по ул. Волочаевской — ул. Блюхера; по ул. Карла Маркса (в районе поворота на ул. Краснодарскую); по ул. Краснореченской (в районе ул. Краснореченской, 14, 16, 18). В списке также Центральная алле парка «Динамо», площадь им. Максима Горького (пересечение ул. Жуковского и Энтузиастов); пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены».
Хабаровчане также могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства двух территорий: Центральной аллеи парка «Динамо» и пешеходной улицы от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены».