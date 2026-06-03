Учения по ЧС прошли на угольной шахте в Ростовской области

2 июня на шахте «Шерловская‑Наклонная» в Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Об этом сообщило Северо‑Кавказское управление Ростехнадзора.
В тренировке приняли участие сотрудники угольной шахты и представители отряда военизированной горноспасательной части. Специалисты Ростехнадзора проверили, насколько персонал готов действовать в нештатной ситуации, и оценили уровень подготовки вспомогательной горноспасательной команды.
По итогам учений организация и персонал получили положительную оценку — все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что подтверждает готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций.