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Учения по ЧС прошли на угольной шахте в Ростовской области

Об этом информирует Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

2 июня на шахте «Шерловская‑Наклонная» в Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Об этом сообщило Северо‑Кавказское управление Ростехнадзора.

В тренировке приняли участие сотрудники угольной шахты и представители отряда военизированной горноспасательной части. Специалисты Ростехнадзора проверили, насколько персонал готов действовать в нештатной ситуации, и оценили уровень подготовки вспомогательной горноспасательной команды.

По итогам учений организация и персонал получили положительную оценку — все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что подтверждает готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций.