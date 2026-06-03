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В Хабаровске механик заработал 3,1 млн на чужом топливе

Он, по версии следствия, заправлял чужие машины по служебным картам.

В Хабаровске перед судом предстанет 44-летний уроженец Приморского края, обвиняемый в крупной краже топлива с использованием топливных карт, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным следствия, мужчина работал механиком в транспортной организации и у индивидуального предпринимателя, чья деятельность связана с грузовыми перевозками на территории региона. В его распоряжении находились топливные карты, предназначенные для заправки служебного транспорта.

Следствие считает, что с апреля 2022 года по май 2023 года он использовал доступ к картам для заправки личных и сторонних автомобилей. Владельцы машин оплачивали ему стоимость топлива наличными.

Общий ущерб от таких действий превысил 3,1 млн рублей.

На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.