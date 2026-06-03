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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 3 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи их жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— улица 27-я линия, 11−21 и 16−20;

— улица 29-я линия, 23−133 и 20−108;

— улица 31-я линия, 35−129 и 34−132;

— улица Сарьяна, 2−36 и 3−29;

— улица 2-я Пролетарская, 16−34 и 21−41;

— улица Богданова, 20−54 и 21−71;

— улица Подвойского, 14−56 и 3−33;

— улица Городовикова, 2−24, 35;

— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;

— улица 35-я линия, 94−138;

— улица Береговая, 40;

— улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88, 92, 94/1, 94/2, 94, 92/1;

— улица Белостокская, 33Б;

— улица Еременко, 38/1;

— улица Петрозаводская, 32А;

— улица Цезаря Куникова, 14−26 и 11−25;

— улица Орджоникидзе, 2−32 и 1−39;

— переулок Ашхабадский, 1−37;

— улица Горская;

— улица Немировича-Данченко, 1−39 и 2−40;

— переулок Ставропольский, 2−8, 1;

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Пушкинская, 50−58, 59;

— проспект Буденновский, 40;

— улица Локомотивная, 1−41;

— переулок Приволжский, 3−13;

— улица Катаева, 9−65 и 2−44;

— улица Черепахина, 1−31, 37−39 и 2−14;

— улица Народного Ополчения, 12−26;

— улица Варфоломеева, 3−13 и 2−32;

— переулок Пешеходный, 1−9 и 2−16.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

— улица Тургеневская, 53−71 и 48−64;

— улица Станиславского, 104−106;

— улица Обороны, 89, 91/26;

— переулок Газетный, 9, 17−25, 10−18, 26−28;

— улица Баумана, 47−67 и 56−72.

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