Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июня

Отключения света в Ростове на 3 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи их жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−43 и 18−44;
— улица Просвещения, 12−15;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— улица 27-я линия, 11−21 и 16−20;
— улица 29-я линия, 23−133 и 20−108;
— улица 31-я линия, 35−129 и 34−132;
— улица Сарьяна, 2−36 и 3−29;
— улица 2-я Пролетарская, 16−34 и 21−41;
— улица Богданова, 20−54 и 21−71;
— улица Подвойского, 14−56 и 3−33;
— улица Городовикова, 2−24, 35;
— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;
— улица 35-я линия, 94−138;
— улица Береговая, 40;
— улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88, 92, 94/1, 94/2, 94, 92/1;
— улица Белостокская, 33Б;
— улица Еременко, 38/1;
— улица Петрозаводская, 32А;
— улица Цезаря Куникова, 14−26 и 11−25;
— улица Орджоникидзе, 2−32 и 1−39;
— переулок Ашхабадский, 1−37;
— улица Горская;
— улица Немировича-Данченко, 1−39 и 2−40;
— переулок Ставропольский, 2−8, 1;
— улица 20-я линия, 47−67;
— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;
— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;
— улица Лекальная, 9−27.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Пушкинская, 50−58, 59;
— проспект Буденновский, 40;
— улица Локомотивная, 1−41;
— переулок Приволжский, 3−13;
— улица Катаева, 9−65 и 2−44;
— улица Черепахина, 1−31, 37−39 и 2−14;
— улица Народного Ополчения, 12−26;
— улица Варфоломеева, 3−13 и 2−32;
— переулок Пешеходный, 1−9 и 2−16.
С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:
— улица Тургеневская, 53−71 и 48−64;
— улица Станиславского, 104−106;
— улица Обороны, 89, 91/26;
— переулок Газетный, 9, 17−25, 10−18, 26−28;
— улица Баумана, 47−67 и 56−72.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.