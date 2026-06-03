В Биробиджане мошенники под видом ФСБ хотели украсть 2 миллиона рублей

В Еврейской автономной области мошенники попытались похитить два миллиона рублей у жительницы села Птичник, представившись сотрудниками ФСБ и Центрального банка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В дежурную часть городского отдела полиции Биробиджана обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Звонивший сообщил, что её учётная запись взломана, и в ближайшее время с ней свяжется сотрудник ФСБ для дальнейших инструкций.
Далее женщине действительно позвонил лжесотрудник силовой структуры, а затем — якобы представитель Центрального банка. Злоумышленники заявили, что зарегистрирована попытка снять все денежные средства с её счетов. Для сохранности денег их необходимо перевести на «безопасный счёт».
Потерпевшая направилась в отделение банка. Однако при попытке снятия двух миллионов рублей банк заблокировал все её счета, заподозрив мошеннические действия. Проанализировав произошедшее, гражданка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Полиция ЕАО призывает граждан быть бдительными: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованием перевести деньги, а «безопасных счетов» не существует. В случае поступления подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в дежурную часть по телефону 02 или 102 с мобильного.
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