В Биробиджане мошенники под видом ФСБ хотели украсть 2 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Полиция ЕАО призывает граждан быть бдительными: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованием перевести деньги, а «безопасных счетов» не существует. В случае поступления подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в дежурную часть по телефону 02 или 102 с мобильного.