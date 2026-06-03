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Состояние ребёнка, выжившего в смертельном ДТП в Прикамье, улучшилось

В аварии погибли мать и трое детей.

Состояние ребёнка, выжившего в смертельном ДТП под Суксуном, улучшилось, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Трагедия произошла вечером 31 мая. Около 21:50 на 112 км автодороги федерального значения Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в районе населённого пункта Сабарка Суксунского округа, полуприцеп грузовика «МАН» занесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Ладой Ларгус».

Женщина за рулём легковушки и трое её детей погибли на месте. Четвёртого ребёнка, девочку 2019 года рождения, доставили в тяжёлом состоянии в больницу в Кунгуре, а затем перевезли в Краевую детскую клиническую больницу. Сейчас состояние девочки немного улучшилось.

«Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом минздраве.

Ранее стало известно, что водителю грузовика, устроившему ДТП, следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Подробнее о том, кто погиб в страшной аварии и как спасали выжившего ребёнка — в материале сайта perm.aif.ru.