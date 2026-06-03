Состояние ребёнка, выжившего в смертельном ДТП в Прикамье, улучшилось

Женщина за рулём легковушки и трое её детей погибли на месте. Четвёртого ребёнка, девочку 2019 года рождения, доставили в тяжёлом состоянии в больницу в Кунгуре, а затем перевезли в Краевую детскую клиническую больницу. Сейчас состояние девочки немного улучшилось.