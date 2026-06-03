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В Татарстане скончался главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров

Ему было 46 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане скончался известный журналист, главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров. Ему было 46 лет. Об этом сообщил генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Радик Сабиров родился в 1979 году в Аксубаевском районе Татарстана. Он окончил Казанский государственный университет и получил степень кандидата филологических наук.

За годы работы Сабиров трудился в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат». В 2014 году он возглавил журнал «Идель», а с 20 июня 2019 года занимал должность главного редактора газеты «Шәһри Казан».