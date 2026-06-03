В Татарстане скончался главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров

За годы работы Сабиров трудился в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат». В 2014 году он возглавил журнал «Идель», а с 20 июня 2019 года занимал должность главного редактора газеты «Шәһри Казан».