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Проект цементного завода в Чусовом одобрен госэкспертизой

Проект строительства цементного завода мощностью 1 тыс. тонн в сутки, расположенный в Чусовом, получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре.

Источник: Коммерсантъ

Проект строительства цементного завода мощностью 1 тыс. тонн в сутки, расположенный в Чусовом, получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре.

Напомним, проект по строительству Чусовского цементного завода в Половинке получил статус «приоритетный инвестиционный» в 2019 году. Строительством объекта занимается АО «Карьер». В стройку инвестируют 3,7 млрд руб. Недалеко от производственной площадки инвестор также собирался построить жилой дом для ста сотрудников завода.

В начале года сообщалось, что в этом году компания планировала начать пусконаладочные работы и к концу года выйти на проектные мощности.