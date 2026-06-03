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Молния подожгла лес в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Пировском районе края лесной пожар начался после удара молнии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Пировском районе края лесной пожар начался после удара молнии.

Дым в лесу между деревней Долгово и селом Солоуха заметил летчик-наблюдатель Андрей Астапов. На место выехала бригада лесопожарной станции, но подъехать на машине не удалось — дорога закончилась, дальше пришлось идти пешком по болотам и трудной местности. Когда пожарные добрались до места, огонь уже почти затих, но тление продолжалось.

Специалисты установили, что молния ударила в дерево, сильно повредила его и «перекинулась» на березу. Из-за этого загорелась лесная подстилка.

«Сложность была в отсутствии воды. Приходилось издалека её носить. Закапывали, заливали, распиливали. К полуночи управились. Лесной пожар нашли на 1,5 га, ликвидировали 2 га. Не дали ему сильно распространиться. Сложнее было выбраться оттуда: по болоту, в темноте, с фонариками», — рассказал начальник Пировской лесопожарной станции Олег Шнитко.

В лесопожарной службе напоминают: при обнаружении дыма или огня в лесу нужно сразу звонить на линию лесной охраны — 8−800−100−94−00.

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