Молния подожгла лес в Красноярском крае

Дым в лесу между деревней Долгово и селом Солоуха заметил летчик-наблюдатель Андрей Астапов. На место выехала бригада лесопожарной станции, но подъехать на машине не удалось — дорога закончилась, дальше пришлось идти пешком по болотам и трудной местности. Когда пожарные добрались до места, огонь уже почти затих, но тление продолжалось.