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В Красноярский край на птицефабрику привезли 135 тысяч яиц из Узбекистана

Инкубационные яйца поступили на местную птицефабрику.

Специалисты Россельхознадзора проверили партию инкубационных яиц в количестве 135 720 штук, поступившую в Красноярский край на местную птицефабрику из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукцию исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также провели дезинфекцию. Нарушений российского и евразийского законодательства не выявлено. С начала года это уже восьмая партия, всего из Узбекистана ввезено более 1 млн инкубационных яиц.

Ранее в аэропорту Красноярска сожгли продукты, привезенные из-за рубежа.