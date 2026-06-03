В Красноярский край на птицефабрику привезли 135 тысяч яиц из Узбекистана

Продукцию исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также провели дезинфекцию. Нарушений российского и евразийского законодательства не выявлено. С начала года это уже восьмая партия, всего из Узбекистана ввезено более 1 млн инкубационных яиц.