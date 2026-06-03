Шерпа-альпиниста оставили умирать недалеко от третьего лагеря на Эвересте

Дава и его клиент приняли решение немедленно спускаться. Поляк двигался впереди к лагерю II, а Дава остался один в районе лагеря III.Другой шерпа, управляющий компанией Himalayan Traverse Pvt. Ltd., организующей экспедицию, подтвердил, что Дава остался в зоне Желтой полосы, в то время как другие альпинисты успешно добрались до лагеря II 29 мая.