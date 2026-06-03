Шерпа-альпиниста оставили умирать недалеко от третьего лагеря на Эвересте

Шерпа-альпиниста оставили умирать около лагера III на фоне завершения весеннего альпинистского сезона на Эвересте. Об этом пишет The Tourism Times.
По данным источника, альпинист по имени Дава из Окхалдхунги пропал 29 мая после того, как его клиент из Польши отказался подниматься на вершину из-за обморожения на Южном перевале.
Дава и его клиент приняли решение немедленно спускаться. Поляк двигался впереди к лагерю II, а Дава остался один в районе лагеря III.Другой шерпа, управляющий компанией Himalayan Traverse Pvt. Ltd., организующей экспедицию, подтвердил, что Дава остался в зоне Желтой полосы, в то время как другие альпинисты успешно добрались до лагеря II 29 мая.
Он добавил, что Дава так и не появился. При этом все альпинисты из второго лагеря уже спустились на землю.
— На сегодняшний день поисково-спасательные работы по поиску Давы не проводились, так как все лестницы, установленные вдоль ледопада, были убраны, — цитирует организатора экспедиции издание.
17 мая стало известно, что непальский альпинист Ками Рита Шерпа обновил мировой рекорд, поднявшись на Эверест в 32-й раз. В тот же день новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхакпа Шерпа. Она покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютным рекордсменом по числу восхождений среди женщин.
Ранее полиция Непала выявила масштабную преступную сеть, участники которой зарабатывали на желающих взойти на гору Эверест туристах. По обвинению в обмане альпинистов задержаны девять гидов, расследование продолжается. Что известно об обмане альпинистов на Эвересте и могли ли действия гидов нести серьезную угрозу их здоровью — в материале «Вечерней Москвы».