Медики из Татарстана назвали лучшее время для детских прививок

В тёплый сезон заканчивается эпидемический сезон простуд и гриппа. Число заболевших ОРВИ значительно снижается. У детей на каникулах становится меньше социальных контактов, особенно в закрытых помещениях. А значит, риски подхватить инфекцию до или после прививки падают, сообщает Роспотребнадзор по РТ.