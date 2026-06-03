Медики из Татарстана назвали лучшее время для детских прививок. Специалисты советуют не откладывать их на потом, а использовать лето — наиболее благоприятный период.
В тёплый сезон заканчивается эпидемический сезон простуд и гриппа. Число заболевших ОРВИ значительно снижается. У детей на каникулах становится меньше социальных контактов, особенно в закрытых помещениях. А значит, риски подхватить инфекцию до или после прививки падают, сообщает Роспотребнадзор по РТ.
Кроме того, летом дети больше гуляют, часто бывают на солнце, много двигаются, купаются в открытых водоёмах, едят свежие овощи, фрукты и ягоды. Всё это помогает укрепить иммунитет.
Особое внимание вакцинации стоит уделить перед путешествием. Для некоторых стран, особенно экзотических, требуются специальные прививки — например, от гепатита А или брюшного тифа. Заранее изучите требования и пройдите вакцинацию.