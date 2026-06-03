Многодетные семьи хотят освободить от туристического налога в России

По его словам, сам по себе налог не является обременительным, но его отмена имела бы важное символическое значение. Если решение примут уже в этом году, многодетные семьи смогут сэкономить на летнем отдыхе — пусть немного, но для семей с детьми каждый рубль на счету, ведь чем больше детей, тем дороже путевка и выше сумма налога.