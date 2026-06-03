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Многодетные семьи хотят освободить от туристического налога в России

Многодетные семьи предложили полностью освободить от туристического налога.

Многодетные семьи предложили полностью освободить от туристического налога. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

«В качестве поддержки многодетных семей стоит отменить туристический налог для этой категории россиян. Данное решение подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха, а также поспособствует развитию внутреннего туризма», — заявил эксперт.

По его словам, сам по себе налог не является обременительным, но его отмена имела бы важное символическое значение. Если решение примут уже в этом году, многодетные семьи смогут сэкономить на летнем отдыхе — пусть немного, но для семей с детьми каждый рубль на счету, ведь чем больше детей, тем дороже путевка и выше сумма налога.

Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года, заменив курортный сбор. Его включают в стоимость проживания, поэтому постояльцы не платят его отдельно — налог перечисляют в местный бюджет сами отели. Ставку устанавливают муниципалитеты: в 2026 году она не может превышать 2%, а к 2029 году максимальная планка вырастет до 5%.