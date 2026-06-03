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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Тишковец: температура в Москве в выходные поднимется до +25 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дневная температура в выходные в Москве поднимется до нормы июля, воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в четверг прогнозируется температура плюс 22 — плюс 24 градуса, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза.

«В пятницу столько же — плюс 22 — плюс 24 градусов, кое-где может брызнуть небольшой дождь. В сумерках — от плюс 11 до плюс 13 градусов. В субботу и воскресенье — солнечно, осадки маловероятны, по ночам — плюс 10 — плюс 12, после полудня — июльские плюс 23 — плюс 25 градусов», — отметил Тишковец.