Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

«В пятницу столько же — плюс 22 — плюс 24 градусов, кое-где может брызнуть небольшой дождь. В сумерках — от плюс 11 до плюс 13 градусов. В субботу и воскресенье — солнечно, осадки маловероятны, по ночам — плюс 10 — плюс 12, после полудня — июльские плюс 23 — плюс 25 градусов», — отметил Тишковец.