В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту им. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В настоящее время в нижегородский аэропорт временно закрыт для полетов в связи с необходимостью обеспечения безопасности пассажиров. С теми, кто находится сейчас в здании аэропорта, работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка. В залах ожидания размещены кулеры с водой, стойки с зарядками и бесплатный WI-FI. Также в аэропорту круглосуточно работает медпункт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что из Нижнего Новгорода вылетел первый в этом году регулярный рейс в Абхазию.
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