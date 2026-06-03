Улица Карла Маркса в Красноярске ждет обновление

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объявлены торги на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта улицы Карла Маркса. Информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить концепцию благоустройства и озеленения одной из центральных городских улиц.
Капремонт планируется выполнить на участке протяженностью около 3,8 км — от улицы Вокзальной до моста по улице Белинского через реку Кача. Проектировщики должны предусмотреть новые решения для пешеходных зон с использованием плитки или брусчатки, обеспечить доступную среду для маломобильных граждан, а также включить велодорожки и парковки для средств индивидуальной мобильности. Отдельное внимание уделят освещению и озеленению.
Также проектом предусмотрено размещение малых архитектурных форм — скамеек, парковых диванов, кресел и столов, пергол, декоративных арок и других элементов благоустройства.
Итоги конкурса на выбор подрядчика подведут в конце июня. Начальная цена контракта составляет 32,5 млн рублей, уточнили в городской администрации.
Добавим, работы станут частью подготовки к 400-летию Красноярска и направлены на комплексное обновление городских магистралей с созданием комфортных общественных пространств.