Улица Карла Маркса в Красноярске ждет обновление

Капремонт планируется выполнить на участке протяженностью около 3,8 км — от улицы Вокзальной до моста по улице Белинского через реку Кача. Проектировщики должны предусмотреть новые решения для пешеходных зон с использованием плитки или брусчатки, обеспечить доступную среду для маломобильных граждан, а также включить велодорожки и парковки для средств индивидуальной мобильности. Отдельное внимание уделят освещению и озеленению.