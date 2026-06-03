Сын Клинта Иствуда заявил, что режиссер ушел на пенсию

Последней режиссерской работой Иствуда стал фильм «Присяжный номер два», вышедший в 2024 году. В качестве актера он в последний раз появился на экране в картине «Мужские слезы» в 2021 году. За последние 10 лет режиссер выпустил шесть фильмов, а в двух из них также исполнил главные роли, передает портал.