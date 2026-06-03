Сын Клинта Иствуда заявил, что режиссер ушел на пенсию

Клинт Иствуд завершил карьеру и ушел на пенсию. Об этом, как сообщает World of Reel, рассказал его сын, басист и кинокомпозитор Кайл Иствуд. 31 мая легендарному режиссеру и актеру исполнилось 96 лет.
Во время концерта во французском Амьене Кайл Иствуд заявил, что у него сохранилось много приятных воспоминаний о совместной работе с отцом. По его словам, Клинт Иствуд уже завершил профессиональную деятельность, а участие в нескольких его фильмах стало для него ценным опытом.
Последней режиссерской работой Иствуда стал фильм «Присяжный номер два», вышедший в 2024 году. В качестве актера он в последний раз появился на экране в картине «Мужские слезы» в 2021 году. За последние 10 лет режиссер выпустил шесть фильмов, а в двух из них также исполнил главные роли, передает портал.
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