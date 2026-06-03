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На набережной Комсомольска-на-Амуре появится памятник горожанам

Концепцию арт-объекта предложила команда КнАГУ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Администрация Комсомольска-на-амуре подвела итоги сбора идей по художественному оформлению арт-объекта, который планируется установить на существующем и долгое время пустующем постаменте у пешеходного фонтана на набережной. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По результатам рабочего совещания большинство голосов получил объект, предложенный кафедрой «Строительство и архитектура» факультета кадастра и строительства Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

На изображении представлен памятник, посвященный жителям Комсомольска-на-Амуре. Это массивная конструкция с барельефами, на которых изображены сюжеты, связанные с историей и достижениями города.

На верхней части памятника размещена надпись: «Жителям Комсомольска-на-Амуре посвящается». Среди барельефов можно выделить изображение самолёта SJ-100, символизирующего развитие авиационной промышленности, а также сцены, связанные с промышленностью, строительством и другими аспектами жизни города.

Памятник выполнен в темных тонах, что подчеркивает его монументальность и значимость и отражает вклад жителей Комсомольска-на-Амуре в развитие страны и города.

— Над проектом работала целая творческая команда из трех преподавателей и 6 студентов. Изначально мы выходили на конкурс с идеей воссоздания Комсомольск-на Амуре с исторической позиции как города-труженика. Позже родился второй вариант: Комсомольск-на-Амуре — город будущего, — рассказала декан факультета кадастра и строительства КнАГУ Наталья Гринкруг.

В университете подчеркнули, что поддержка эскиза, предложенного студентами и преподавателями, стала значимым событием, так как предложенная концепция ляжет в основу будущего арт-объекта — части общественного пространства города.