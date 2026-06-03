На набережной Комсомольска-на-Амуре появится памятник горожанам

— Над проектом работала целая творческая команда из трех преподавателей и 6 студентов. Изначально мы выходили на конкурс с идеей воссоздания Комсомольск-на Амуре с исторической позиции как города-труженика. Позже родился второй вариант: Комсомольск-на-Амуре — город будущего, — рассказала декан факультета кадастра и строительства КнАГУ Наталья Гринкруг.