Исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину» Пибо Брайсон умер в 75 лет

Певец начал свою карьеру в 1970-х годах в составе группы Moses Dillard and the Tex-Town Display. Он подписал контракт с независимым лейблом Bang Records в Атланте в качестве сольного исполнителя и выпустил свой дебютный альбом в 1976 году, а в следующем году перешел на Capitol Records.