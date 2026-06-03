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Исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину» Пибо Брайсон умер в 75 лет

Американский певец Пибо Брайсон, исполнивший композиции для мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин», скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила семья музыканта журналу Variety.

Американский певец Пибо Брайсон, исполнивший композиции для мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Алладин», скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила семья музыканта журналу Variety.

— Семья двукратного обладателя премии «Грэмми», певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине. Он мирно ушел из жизни 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей, — пишет издание.

За время своей карьеры Брайсон получил две премии «Грэмми» и выступал с артистками Селин Дион и Реджиной Белль. Широкая публика также знает его по песням «Tonight, I Celebrate My Love», «You’re Looking Like Love to Me» и «As Long as There’s Christmas».

Певец начал свою карьеру в 1970-х годах в составе группы Moses Dillard and the Tex-Town Display. Он подписал контракт с независимым лейблом Bang Records в Атланте в качестве сольного исполнителя и выпустил свой дебютный альбом в 1976 году, а в следующем году перешел на Capitol Records.

В 1985 году он снялся в драматическом сериале «Одна жизнь, чтобы жить», где исполнил вокальную партию в заглавной песне. Эта версия впоследствии стала главной темой сериала и звучала в каждом эпизоде ​​в течение следующих семи лет.