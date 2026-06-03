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В Красноярске госавтоинспекторы спасли пожилого водителя

Красноярские сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь пожилому водителю, потерявшему сознание.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске госавтоинспекторы, возвращаясь домой после службы на личной машине, спасли пожилого водителя — его «Хендэ» двигалась задним ходом по улице Копылова.

Поравнявшись с иномаркой, сотрудники увидели, что мужчина за рулем был без сознания. Рядом с водителем сидела женщина, отчаянно пытавшаяся привести его в чувство.

Не теряя ни секунды, дорожные полицейские выбежали из своей машины и остановили неуправляемое авто, предотвратив возможную аварию. После этого они приступили к оказанию первой помощи, а также вызвали «скорую».

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Ранее мы писали, что 4 июня красноярские спасатели вновь возьмутся за поиски пропавшей около поселка Кутурчин семьи Усольцевых.