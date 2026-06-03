ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Задержан волгоградец, по заданию Киева активировавший сим-карты для обмана украинскими спецслужбами близких родственников российских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, установлено, что волгоградец с 2023 года поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины.
«По заданию противника он за денежное вознаграждение осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи, регистрацию на них электронных кошельков, а также получение, хранение, администрирование и пересылку специализированного телекоммуникационного оборудования», — отмечается в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий волгоградца задержали сотрудники ФСБ.
Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
«Установлено, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для осуществления мошеннических действий, в том числе, в отношении близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен при выполнении боевых задач в ходе СВО», — указывается в сообщении.
При этом записи телефонных разговоров со своими жертвами мошенники размещали в публичном украинском Telegram-канале, созданном Главным управлением разведки МО Украины для проведения антироссийских информационных акций с целью оказания целенаправленного воздействия на население РФ, добавили в ФСБ.
Кроме того, Следственным отделом ОМВД России по Суровикинскому району Волгоградской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о пособничестве преступлению и о заведомо ложном сообщении о теракте. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечает ФСБ.
По фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт, территориальными управлениями МВД России по Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областям, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МВД по Республике Тыва также возбуждены 15 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщение о теракте.