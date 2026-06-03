В Перми установят новые остановки

Ждать автобусов пермякам будет комфортнее: в городе установят новые остановочные павильоны. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайшие 2 недели заменят павильоны на остановках автобуса: «Поликлиника им. Пичугина» и «Сквер им. конструктора Калачникова»- на обеих сторонах, на остановке «Дворец спорта “Молот” — на улице КИМ, на остановке “Улица Сибирская” — на улице Пушкина.
— На остановках «Улица Балхашская» и «Улица Газеты “Звезда” заменим изношенные павильоны конструкциями из резервного фонда, — рассказали в департаменте. — На остановке “Улица Целинная” в районе Кадетской школы № 1 установим павильон из резервного фонда. Ранее павильона там не было.
Также департамент предупреждает, что на обустройство каждого павильона потребуется несколько дней, поэтому пассажирам придется испытать временные неудобства.