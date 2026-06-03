В Татарстане ограничат скорость для катеров и гидроциклов у берега

С 1 сентября 2026 года в Татарстане ужесточили правила плавания на маломерных судах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Изменения касаются владельцев катеров, моторных лодок и популярных гидроциклов — теперь у берега придется двигаться значительно медленнее.
Главная цель нововведений — защита береговой линии и безопасность отдыхающих. Согласно документу, в 50-метровой прибрежной зоне в черте населенных пунктов суда не должны развивать скорость выше 10 км/ч. Ранее допустимый порог составлял 15 км/ч.
Кроме того, владельцев маломерных судов обязывают двигаться так, чтобы за кормой не образовывалась большая волна. Именно сильные волны, по данным властей, размывают берега и создают дискомфорт для людей на пляжах.
Ограничения распространяются на все виды маломерных судов: катера и моторные лодки; гидроциклы (аквабайки); другие плавсредства с двигателем.
Штрафные санкции за нарушение скоростного режима будут применяться на общих основаниях согласно КоАП.
Помимо ужесточения правил, власти республики увеличили навигационный период. В 2026 году он будет действовать с 25 апреля по 10 ноября.