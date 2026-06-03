Задержанный волгоградец нанес ущерб родным бойцов на 300 миллионов рублей

Отмечается, что по фактам неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в личных кабинетах на «Госуслугах», а также мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД России по Иркутской области, Краснодарскому краю, Москве, УМВД России по Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областям возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.