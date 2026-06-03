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Задержанный волгоградец нанес ущерб родным бойцов на 300 миллионов рублей

Задержанный волгоградец нанес ущерб родным бойцов ВС РФ на 300 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Задержанный волгоградец помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 миллионов рублей, сообщила ФСБ РФ.

По информации ФСБ, задержан житель Волгограда, по заданию Киева активировавший сим-карты для обмана украинскими спецслужбами близких родственников российских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

«Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 300 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в личных кабинетах на «Госуслугах», а также мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД России по Иркутской области, Краснодарскому краю, Москве, УМВД России по Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областям возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.