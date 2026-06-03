Косметику и парикмахерские инструменты вынес хабаровский безработный из салона красоты

В полицию обратилась хозяйка студии красоты. Неизвестный взломал рольставни, разбил стекло двери кирпичом и вынес парикмахерские инструменты и косметику. Ущерб составил 85 тысяч рублей. Оперативники задержали 64-летнего мужчину. Ранее он был судим за разбой и кражи, не имеет постоянной работы и места жительства. Выяснилось, что злоумышленник ночевал у знакомого в том же доме, где находится салон. Утром он проник в помещение, забрал чужое и принес в квартиру приятеля. Там его и нашли полицейские. Все похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.