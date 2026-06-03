В Сибири смогли определить время погребения загадочной аристократки

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) и АНО «Археология Хакасии» нашли и изучили редкое захоронение женщины с ребенком X века, обнаруженное в зоне строительства железной дороги Кызыл — Курагино. Среди находок выделяются серьги, обломок китайского зеркала, украшения узды лошади и инкрустированное серебром стремя, выполненное в стилистике китайского декоративного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Совершенно очевидно, что это далеко не рядовое погребение. Это явно погребение элиты. Человек, который здесь был похоронен, имел определенный высокий социальный статус, и набор вещей, найденных в погребении, этот статус отражает. Подобных погребений не более нескольких десятков на весь Саяно-Алтайский регион», — приводит пресс-служба слова директора института Андрея Полякова.
Погребение представляет собой захоронение взрослой женщины с новорожденным ребенком. Ученые обнаружили погребение в долине реки на юге Красноярского края. Исследования проводились в рамках подготовительных работ к строительству железнодорожной линии Кызыл — Курагино. В пресс-службе отметили, что захоронения в могильнике совершались на протяжении нескольких тысячелетий, начиная с эпохи бронзы.
Этническую принадлежность погребенной невозможно установить однозначно: в раннем Средневековье предметы уже не служили четкими маркерами этноса из-за их широкого распространения между народами. Датировка захоронения, изначально определенная радиоуглеродным методом как IX-XIII века, была уточнена до второй половины IX-X веков благодаря сравнительно-типологическому анализу инвентаря.
О содержании захоронения.
Погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой — в могилу поместили «шкуру коня» (череп и конечности животного вместе со шкурой). Главной находкой стал набор конского снаряжения из 78 предметов, включая два стремени: парадное с инкрустацией в стиле китайского искусства эпохи позднего Тан (860−907 годы) и простое, характерное для кочевников.
«Это практически полный набор: украшения уздечки, концевики ремней, фестончатые бляшки, листовидные серебряные и луженые подвески, включая изображения парных хищников, позолоченные пряжки — все это находит аналогии в очень богатых древнетюркских захоронениях с конем и со шкурой коня. При этом перед нами очень архаичный набор. Особенно выделяются бронзовые позолоченные псалии, которые дополняли железные удила с перевитыми грызлами, характерными для IX-X веков. Это очень редкое сочетание для региона», — приводит пресс-служба слова завлабораторией гуманитарных исследований НГУ Олега Митько.