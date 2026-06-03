В Сибири смогли определить время погребения загадочной аристократки

«Это практически полный набор: украшения уздечки, концевики ремней, фестончатые бляшки, листовидные серебряные и луженые подвески, включая изображения парных хищников, позолоченные пряжки — все это находит аналогии в очень богатых древнетюркских захоронениях с конем и со шкурой коня. При этом перед нами очень архаичный набор. Особенно выделяются бронзовые позолоченные псалии, которые дополняли железные удила с перевитыми грызлами, характерными для IX-X веков. Это очень редкое сочетание для региона», — приводит пресс-служба слова завлабораторией гуманитарных исследований НГУ Олега Митько.